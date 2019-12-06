Атланта, США, , 12:34 — REGNUM Издание CNN Travel составило топ-20 самых красивых городских улиц мира. В их число вошел Невский проспект в Санкт-Петербурге, сообщает информационный портал Turizm.ru.

В лист вошли такие живописные улицы, как улица Джинли в китайском городе Чэнду, украшенная в стиле династии Цин, Флэш-Уолк в Лондоне, наполненная традиционными пабами и фасадами викторианских зданий, «Философская аллея» в Киото, засаженная десятками японских сакур, аккуратная улица Херштрассе в Бонне, а также район Зуренборг в Антверпене, Бельгия, и голубые улицы индийского города Джодхпура.

Российские города все чаще признают туристическими центрами мирового уровня — напомним, что ранее этой осенью Москву признали одним из самых привлекательных городов мира для туристов.