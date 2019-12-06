Воронеж, , 11:50 — REGNUM Презентация регионального центра «Воронеж. Волонтеры культуры» состоялась 5 декабря, в Международный День Добровольца, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Региональный центр создан на базе библиотеки им. В.М. Кубанева в рамках нацпроекта «Культура» — как предполагается, центр должен стать частью инфраструктуры добровольчества в регионе и объединить около полутора тысяч волонтёров.

Региональный центр «Воронеж. Волонтеры культуры» будет работать по шести направлениям. Так, студенты Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей представили «Воронеж музыкальный» — они принимают участие в организации и проведении музыкальных фестивалей, благотворительных концертов. Добровольцы Воронежской региональной культурно-просветительской общественной организации «Наша история рассказали о направлении «Воронеж исторический». Направление «Воронеж литературный» представили молодые поэты. Участники проекта «Воронеж театральный» — волонтёры Воронежского хореографического училища — выступили с балетной постановкой. Также были представлены направления «Воронеж живописный» и «Воронеж многонациональный».