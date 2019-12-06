Москва, , 11:36 — REGNUM В центрах «Мои документы» обновили экспозицию проекта «Москва — с заботой об истории». Новая выставка «Контрнаступление: переломный момент» посвящена поворотному периоду в истории Великой Отечественной войны — переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941—1942 годах. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В экспозиции представлены документы военных лет, рассекреченные Федеральной службой безопасности. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, ведомство планирует развивать сотрудничество с Главархивом столицы и продолжать знакомить москвичей с ранее неизвестными свидетельствами подвигов представителей правопорядка.

Анастасия Загородникова, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг города Москвы: «Мы хотим показать историю глазами очевидцев, тех, кто прошел войну. Только таким образом мы сохраним историческую память о тех героях, что подарили нам ясное небо над головой. Менять экспозицию планируем каждый месяц».

Выставки проходят в 20 столичных офисах «Мои документы».