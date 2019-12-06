Лондон, , 11:32 — REGNUM Престижная премия в области современного искусства — Премия Тернера, учрежденная знаменитой лондонской галереей Tate, в 2019 года впервые присуждена сразу четырем номинантам, вошедшим в шорт-лист. Это — иорданский «звуковой исследователь» Лоуренс Абу Хамдан, художница из Лондона Хелен Кэммок, колумбийско-британский мастер Оскар Мурильо и живописец-самоучка Тай Шани, также жительница английской столицы. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Все работы посвящены острым политическим вопросам: пребывание в тюрьме в Сирии, угнетение мигрантов, ситуацию с ролью женщин в Северной Ирландии.

Неординарное решение жюри приняли после получения совместного письма номинантов, которые попросили присудить коллективную премию. Эксперты пошли навстречу художникам и впервые за 34-летнюю историю существования премии присудили победу всем четверым: каждый из лауреатов получит по 10 тысяч фунтов.

Премия Тернера — премия в области современного, одна из самых престижных в мире. Названа в честь выдающегося английского художника XIX века Уильяма Тернера. Обладателем премии может стать любой художник, работавший и выставлявший свои работы в Великобритании в течение последних 12 месяцев.