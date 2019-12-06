Мехико, , 11:02 — REGNUM В Национальном музее культур в Мехико расширили зал, посвященный корейской культуре. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, церемония открытия обновлённого зала корейской культуры прошла 5 декабря.

Известно, что впервые зал корейской культуры был открыт в Национальном музее культур в 2000 году. На тот момент он являлся единственным выставочным залом, посвященным корейской культуре, в Латинской Америке.

Отмечается, что обновленный зал имеет площадь 281 кв. м, а количество экспонатов увеличилось до 159 единиц.

«Культуры Южной Кореи и Мексики во многом схожи. Мы надеемся, что открытие зала корейской культуры поспособствует улучшению культурного взаимопонимания между странами», — отметил посол Южной Кореи в Мексике на церемонии открытия.