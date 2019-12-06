Москва, , 10:38 — REGNUM 6 декабря в Государственном историческом музее открывается выставка «За службу и храбрость. 250 лет ордену Св. Георгия», посвященная юбилею самой почетной военной награды Российской империи.

В экспозиции представлены уникальные предметы из собраний Исторического музея, Музеев Московского Кремля, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, частных коллекций. Специально для показа в Историческом музее по распоряжению Правительства Российской Федерации представлены экспонаты из фондов Гохрана России.

Как отмечают организаторы, к выставке подготовлено издание об истории учреждения ордена, его роли в наградной системе государства, о боевых заслугах георгиевских кавалеров, прославивших русские армию и флот, о возрождении этого символа воинской доблести и чести в современной России.