Москва, , 10:30 — REGNUM 6 декабря продолжается программа мероприятий Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№21. Внутри каждой из тематических зон, между которыми распределены события ярмарки, посетителей ждут особенные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте ярмарки.

Так, в зоне «Гастрономия и путешествия» пройдут дискуссия о семейных обедах как способе сплочения семьи и представление книги Романа Егорова «Российский крафт. Великая крафтовая революция» о пивоварении в современной России.

В зоне «Галерея «Культтовары» состоятся презентации книги о повседневной истории дореволюционной Москвы «Москва питейная», фотоальбома Александра Фурсова «Книга вещей», а также новых книг издательства Высшей школы экономики.

В зоне «Кинозал Non/fiction» почетный гость ярмарки — Израиль — представит фильмы «Этгар Керет: Основано на реальных событиях» и «Три дня и ребенок». В пространстве Амфитеатр гостей ждет дискуссия о современном литературном образовании и лекция Президента Вольного экономического общества Сергея Бодрунова об истории и перспективах технологического прогресса.

6 декабря также состоится вручение литературной премии посольства Франции и объявление лауреатов литературной премии имени Андрея Белого