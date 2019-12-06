Ярославль, , 09:35 — REGNUM 5 декабря Ярославский художественный музей отметил свое столетие, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Юбилейные торжества начались в отделе древнерусского искусства, где открылась выставка «Обретение».

Открытие выставки «Обретение» Yarregion.ru

На ней представлено 38 икон XVI — начала XX века, найденных на чердаке Митрополичьих палат (здесь сейчас располагается отдел) в 1977 году. Специалисты предполагают, что эти иконы были спрятаны реставраторами в 1930-х годах, чтобы сберечь их от уничтожения или продажи. Иконы были уложены на перекрытие чердака ликами вниз и засыпаны сверху строительным мусором. Всего таким образом была обнаружена 81 икона. Впервые широкой публике найденные иконы были показаны в Государственном историческом музее в Москве, а к юбилею экспозиция вернулась на место обретения — в Ярославль.

В главном здании музея — Губернаторском доме — 5 декабря состоялся торжественный прием, посвященный юбилею. Художественный музей и его директора Аллу Хатюхину поздравляли коллеги, партнеры, представители власти, друзья. Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын подарил музею личную коллекцию открыток знаменитой художницы Елизаветы Бём.

Поздравления продолжились вечером в ярославском концертно-зрелищном центре «Миллениум», куда были приглашены ведущие деятели культуры региона и гости праздника. Собравшиеся услышали слова поздравлений, присланных от президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, министра культуры Владимира Мединского. От руководства Ярославской области выступил заместитель председателя правительства Максим Авдеев. Музей, его сотрудников и всех ярославцев лично поздравил директор Русского музея Владимир Гусев. Он высоко оценил работу ярославских музейщиков и собранные в ЯХМ коллекции, рассказал о совместных проектах двух музеев.

«Для нашего сотрудничества не нужен блеск золота, не нужен блеск дворцов. Нужен только блеск в глазах, который у сотрудников Ярославского художественного музея есть», — сказал директор Русского музея Владимир Гусев.

Завершилось празднование юбилея концертом Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.

Датой основания музея считается создание Ярославской художественной галереи в 1919 году. Первоначально она размещалась в здании духовной консистории (епархиального управления) на Которосльной набережной. В ней выставлялись работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, собранные. В число первых экспонатов вошли произведения, собранные ярославцами до революции, а также национализированные из дворянских имений и переданные из столичных музеев.

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