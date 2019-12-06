Минск, , 09:34 — REGNUM Вахтанг Кикабидзе 5 декабря в Минске принял участие в церемонии открытия памятника главному герою советского фильма «Мимино» Валико Мизандари, которого грузинский актер сыграл в молодости. Об этом сообщает агентство «Беларусь-Сегодня».

Небольшая скульптура стала первой на «Аллее друзей» минского ресторана-пивоварни. На церемонии открытия также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Белоруссии Валерий Кварацхелия. Кикабидзе оставил на памятнике свой автограф.

«Думал, шутят: мой Мимино? В Беларуси? Поверил, только когда увидел билеты в Минск», — рассказал журналистам агентства грузинский актер.

Он также 6 декабря выступит на концерте «Из Грузии с любовью».

Напомним, Вахтанг Кикабидзе начал актерскую деятельность в 60-х годах прошлого века. Фильм «Мимино», снятый в 1977-м году, сделал его знаменитым на весь Советский Союз. После развала СССР актер зарабатывал выступлениями в России и рекламой циркониевых браслетов. После 2008 года он отказался от поездок в РФ. Сообщения о том, что Кикабидзе якобы выступал на закрытой вечеринке в Санкт-Петербурге, актер опроверг.

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