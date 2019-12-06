Абуджа, , 09:24 — REGNUM Известная американская хип-хоп исполнительница, получившая премию Грэмми, Карди Би отправилась в свое первое африканское турне. Об этом передает CNN Africa.

По информации телеканала, выступления певицы состоятся в Нигерии и Гане. На своей странице в Instagram звезда поделилась видео, на котором она в восторге танцует на своем частном самолете после вылета на свой первый африканский концерт.

Как отмечают журналисты, в прошлом месяце певица объявила, что выступит на фестивале Livespot X в Лагосе, Нигерия и Аккре, Гана, вызвав восторг фанатов.

«Африка. Я еду!» — написала она в то время.

По информации телеканала, Карди Би (настоящее имя Белкалис Альманзар) ворвалось на международную музыкальную арену в 2017 году со своим хитом Bodak Yellow. Карди Би получила множество музыкальных наград, включая премию Грэмми, семь премий Billboard Music Awards и четыре премии BET.

Она будет выступать на двухдневном фестивале, организованном цифровым агентством, базирующимся в Лагосе Livespot 360, вместе с ведущими африканскими артистами, такими как Tiwa Savage, Burna Boy, Shatta Wale, R2bees и другие.

По словам репортеров телеканала, визит Карди Би в Африку последовал за африканскими турне многих известных музыкантов. В последние годы такие звезды, как Бейонсе, Джей Зи, Скепта, Келли Роуленд и Тони Брэкстон выступали в разных странах континента.