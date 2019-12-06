Кемерово, , 07:40 — REGNUM В Кемерове на здании областного колледжа культуры и искусств установили мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В открытии приняла участие президент культурного фонда «Кобзон», заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон.

В самом колледже организована музейная экспозиция памяти Иосифа Кобзона. В её составе материалы о жизни и творчестве артиста, а также бюст Кобзона и книги, переданные супругой артиста в дар музею.

«Важно, что в Кузбассе активно развивается сфера культуры. Сюда приезжают известные артисты. Местные коллективы представляют своё творчество», — отметила Нелли Кобзон и предложила организовать в регионе конкурс эстрадной песни имени Иосифа Кобзона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты и преподаватели Кемеровского областного колледжа культуры и искусств обратились с просьбой присвоить вузу имя Иосифа Кобзона. Губернатор региона Сергей Цивилёв поддержал эту инициативу.

Читайте ранее в этом сюжете: Кузбасскому колледжу культуры и искусств присвоят имя Иосифа Кобзона