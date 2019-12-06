Пекин, , 06:39 — REGNUM Национальная администрация культурного наследия Китая выпустила план использования зданий-объектов культурного наследия, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Власти Китая еще в 2017 году выпустили соответствующее постановление о том, как именно сделать такие здания открытыми для общественности, которое оговаривает 40 разумных сценариев использования подобного рода мест. Руководство нацелено на объединение усилий индустрии культурных реликвий и общества во имя защиты и грамотного использования объектов культурного наследия.

Администрация намерена продолжить работу по поиску новых направлений использования объектов культурного наследия, сообщил заместитель руководителя ведомства Сун Синьчао. В настоящее время в Поднебесной насчитывается около 767 недвижимых объектов культурного наследия, из которых большинство — здания.

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