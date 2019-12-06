Пекин, , 06:31 — REGNUM Китай опубликовал план строительства национальных культурных парков Великой Китайской стены, Великого канала Пекин-Ханчжоу и Великого похода, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Китай задался целью к 2023 году завершить строительство всех указанных выше парков, а также усилить защиту всех связанных с ними объектов культурного наследия, имеющих историческую и туристическую ценность. Соответствующее постановление было выпущено генеральными канцеляриями ЦК Компартии Китая и Госсовета КНР. Китай намерен сформулировать цели и дорожную карту строительства и защиты данных культурно-исторических объектов.

Великая Китайская стена является безусловным символом Китая, известным по всему миру и не нуждается в представлении. Великий канал — это один из древнейших гидротехнических сооружений мира, действующих и поныне. Длина этого судоходного канала составляет 1782 км. Его строительство началось еще в VII веке. С Великого же похода, который продлился с октября 1934 по октябрь 1936 года началось объединение сил китайских коммунистов в борьбе с Гоминьданом под руководством великого кормчего Мао Цзэдуна.