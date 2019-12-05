Купертино, США, , 23:43 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AppleTV+ объявило о расширении актерского состава сериала «Основание». В команду вошли Терренс Манн, известный по «Кордебалет», «Гандахар. Световые годы», «Восьмое чудо», «Жизнь как шоу» и «Черный список», Лаура Бирн, знакомая зрителям по картинам «Сердце льва», «Рождественская история», «Прогулка среди могил» и «Голая бухта», Леа Фергюсон, снявшаяся в «Маленький остров», «Отверженные», «В дороге» и «Дядя», а также Кассиан Билтон и Лу Ллобелл.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, научно-фантастическая драма основана на одноименной книжной серии Айзека Азимова и рассказывает о группе изгнанников и преступников, которые стремятся спасти Галактическую Империю от разрушения. Однако, вскоре они начинают понимать, что исполнить задуманное они могут, только бросив вызов устоявшемуся порядку вещей.

В качестве шоураннера выступил обладатель премии «Сатурн» Дэвид С. Гойер, подаривший миру «Темный рыцарь», «Темный город», «Бэтмен: Начало», «Блейд» и «Демоны Да Винчи». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэвид Эллисон, участвовавший в создании картин «Стартрек: Возмездие», «Железная хватка», «Джек Ричер» и «Видоизменный углерод», Дэна Голдберг, благодаря которой свет увидел «Я — легенда», «Дом у озера» и «Забирая жизни», и Марси Росс, работавшая над сериалом «Кондор».