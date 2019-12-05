Москва, , 23:39 — REGNUM В первый день проходящей в Москве Ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction известная российская писательница, автор знаменитых романов «Даниэль Штайн, переводчик», «Искренне ваш Шурик», «Казус Кукоцкого», «Зеленый шатер», «Лестница Якоба», лауреат многочисленных литературных премий Людмила Улицкая представила свою новую книгу «О теле души».

Как отметила писательница это издание особое. Во-первых, в нем впервые опубликованы стихи. Также автор в одной из частей пристально исследует тему смерти: к ней, правда, Улицкая обращалась и раньше в своем творчестве.

Другая часть, посвящена дружбе, без которой литератор, не мыслит существование человека. При этом многие тексты относятся к советскому периоду, когда это чувство, уверена Улицкая, было особенно крепким и жизненно необходимым.