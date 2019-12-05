Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FOX объявило о том, что к актерскому составу сериала «Отстающие» присоединился Файниз Митчел, получивший признание благодаря «Гастролеры», «Свободные леди», «Там всегда Вудсток», «Знакомство с Браунами» и «Шальные деньги». Комедия повествует об обычной рабочей семье, в которой родители всячески пытаются обеспечить достойное будущее своим четверым детям. Воспитание становится довольно трудной задачей, когда выясняется, что трое из четырех обладают гениальным умом.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии телеканала MTV Джейсон Биггз, известный по «Американский пирог», «Девушка из Джерси», «Белый плен», «Безумная любовь» и «Хорошая жена», Тиша Кэмпбелл, знакомая зрителям по картинам «Лимонадный рот», «Империя», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Все ненавидят Криса», Эшли Боттчер, снявшаяся в «Побег» и «Лас Вегас», Мегги Лосон, сыгравшая в «Плезантвиль», «Ясновидец» и «Скорая помощь», и Окли Булл.

В качестве шоураннеров выступил Лон Зиммет, работавший над сериалами «Худшая неделя в моей жизни», «Клиника», «Мужчины в деле» и «Счастливый конец». Команду исполнительных продюсеров возглавили Питер Сигал, участвовавший в создании картин «Все или ничего», «Бесстыжие», «50 первых поцелуев» и «Управление гневом», и Барри Кемп, благодаря которому свет увидел сериал «Такси». Режиссером стал Джонатан Джадж.