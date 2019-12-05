Москва, , 23:16 — REGNUM 11 декабря Государственный музей Востока откроет выставку «Продолжение традиций» выдающегося бурятского скульптора Сэрэнжаба Балдано и его дочери, художницы Индиры Балдано. Об этом сообщает официальный сайт музея.

В экспозиции, состоящей из трёх разделов, будет представлено более 200 предметов: основная часть экспозиции посвящена творческому наследию знаменитого скульптора, почётного члена Российской Академии художеств, резчика по дереву Сэрэнжаба Балдано, на которой представят более 100 работ.

Второй раздел выставки представлен живописными полотнами дочери Сэрэнжаба Балдано — Индиры. Ей интересен уютный мир семьи, героями картин становятся близкие люди и домашние питомцы. Экспозицию дополняют предметы народного искусства Бурятии XIX — начала XX вв.

Выставка продлится до 26 января 2020 года.