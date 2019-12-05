Майами, США, , 23:01 — REGNUM Знаменитый итальянский скульптор и художник Маурицио Каттелан представил первую за 15 лет работу для арт-ярмарки — банан, приклеенный скотчем к стене на Art Basel в Майами. Об этом сообщает портал The Art Newspapper.

Согласно заявлению галереи Perrotin, выставляющей «скульптуру», работа показывает то, как мы оцениваем продукты и какие объекты мы ценим. Над концептом работы Маурицио Каттелан работал в течение года, разрабатывая бронзовый банан, пока не решил представить обыкновенный.

Банан, купленный на местном рынке в Майами, получил название «Комик» (Comedian) и оценивается в 120 тысяч долларов. Однако галерея не гарантирует, что работа может рассчитывать на длительное экспонирование.