Москва, , 22:55 — REGNUM Кураторы Даша Блудовая и Катя Финкельштейн совместно с сообществом Young Russian Artists отобрали 34 художника из России и Европы для коллективной выставки «Точки сборки». Об этом сообщает официальная страница события на Facebook.

Выставка откроется 21 декабря и представит работы, выполненные в разных медиумах: графика, живопись, инсталляции, видео-арт, фотографии и аудио-инсталляции, которые рассказывают о поиске современным человеком момента гармонии внутреннего мира и бесконечного хаоса событий за его пределами.

Как отмечают искусствоведы, выставка «Точки сборки» раскрывает тему поиска собственной идентичности через собранный и переработанный опыт. Авторы ищут точки сопряжения разных плоскостей, приспосабливаются к имеющейся действительности или определяют собственные точки сборки новой реальности.

Выставка продлится до 22 января 2020 года.