Берлин, , 22:46 — REGNUM 4 декабря стало известно о том, что в рамках программы Берлинского кинофестиваля — 2020, который пройдёт с 20 февраля по 1 марта, почетный Золотой медведь за пожизненные достижения будет вручён актрисе Хелен Миррен. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Исполнительный директор Берлинале Мариетт Рисинбекк заявила, что выбор жюри был обусловлен сложной трактовкой персонажей, сыгранных Хелен Миррен, будь то Крис в «Девочках из календаря» или роль Елизаветы II в фильме «Королева».

Хелен Миррен выдающаяся английская актриса, лауреат премии «Оскар». Особенно прославилась исполнением ролей венценосных особ.