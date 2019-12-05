Москва, , 22:42 — REGNUM 5 декабря Московский музей современного искусства и галерея «Триумф» представили первую часть проекта «Полихрония. Практики исследования темпоральных режимов современности».Как отмечают организаторы, в течение года пройдет ряд выставочных проектов, лекций, дискуссий и кинопоказов, объединенных общей темой осмысления современности через различные формы переживания и трактовки времени. В основе первой части проекта лежит предположение, что линейное восприятие времени не соответствует действительности, а потому настоящее вариативно и представляет собой сложное сочетание различных временных потоков.

Художники исследует оставленные за гранью внимания территории, забытые истории и переосмысление тяжелых моментов прошлого. В то же время, другие работы художников строят предположения о возможных траекториях развития человечества и новых формах взаимодействия с реальностью.

В экспозиции представят фильм Kairos Алексиса Дистопа, видеоработу Фемке Херрегравен «Терабайты толкающие террабиты», Silbersee Александры Навратил, ленту «Герои» Кёкен Эргун, произведение Димы Филиппова «До твоей стороны всего один шаг» и другие.