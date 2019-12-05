Сочи, Краснодарский край, , 22:28 — REGNUM Оргкомитет главного российского кинофестиваля «Кинотавр» обьявил о начале приеме заявок на участие в конкурсной программе короткого и длинного метра. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Кинофестиваль Кинотавр-2020 пройдёт с 7 по 14 июня в Сочи, местом проведения фестиваля станет традиционная ежегодная площадка Зимний театр, конкурсная программа будет состоять из традиционных конкурсов короткого и длинного метра.

Напомним, кинофестиваль «Кинотавр» является главной российской площадкой для раскрутки независимого российского авторского кино, чьи возможные успехи на фестивале широко освещаются в средствах массовой информации.