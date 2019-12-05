Лос-Гатос, США, , 22:22 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что состоялась премьера сериала «Вампирские войны». Мистическая драма рассказывает историю доктора, который попадает в сложную ситуацию. Его друг заражается странным вирусом, который превращает его в кровожадное и жестокое создание. Очень скоро заболевание начинает распространяться, и еще больше людей подвергаются его воздействию, что приводит к массовой трансформации огромной части населения нашей планеты в новую расу — вампиров.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Иен Сомерхолдер, известный по «Остаться в живых», «Молодые американцы», «Сладкая парочка», «Жизнь как дом» и «Закон и порядок. Специальный корпус», Адриан Холмс, знакомый зрителям по картинам «Снежная королева», «Деньги на двоих», «Сверхъестественное» и «Секс в другом городе», Джеки Лаи, снявшаяся в «Однажды в сказке» и «Флэш», Питер Аутербридж, сыгравший в «Счастливо число Слевина», «Крутые виражи» и «Тысячелетие», и Кайл Харрисон Брейткопф.

В качестве шоураннеров выступили Филип Бедард, работавший над сериалами «Строго на юг» и «Расследование Мердока», и Гленн Дэвис. Команду исполнительных продюсеров возглавили Тед Адамс, участвовавший в создании картин «Детективное агентство Дирка Джентли», «Вайнона Эрп», «Замок и ключ» и «Останки», и Дэвид Джозеф Ансельмо, благодаря которому свет увидел сериал «Слэшер». Работу над сценарием вел Ларри Лалонд. Режиссерами стали Брэд Тернер и Т. Дж. Скотт.