Москва, , 22:18 — REGNUM Сетевой художественный проект «Мир театра» будет проходить в галереях «Беляево» и «На Каширке» до 12 января 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт галереи «Беляево».

Как отмечают искусствоведы, выставки современного искусства стремятся к сценическим формам, к появлению особой драматургии, явленной как театр. Экспозиция «Мир театра» — это попытка исследования процессов, происходящих на стыке актуального и сценического искусств.

В экспозицию войдут работы студентов театральной лаборатории Дмитрия Крымова, детской художественной галереи «Изопарк», а также произведения, как художников театра, так и авторов, работающих в новейших визуально-смысловых системах.