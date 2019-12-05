Москва, , 22:09 — REGNUM Сотрудники TUI рассказали, что туроператоры все чаше предлагают клиентам более «комплексные» пакеты, зачастую выполняя роль авиакомпании, и что сами туристы все чаще желают непосредственно участвовать в создании и планировании своего путешествия, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Генеральный директор туроператора TUI Тарас Демура поделился, что в 2020 году до 10% бизнеса компании будет заключаться в осуществлении регулярных перевозок. Он убежден, что в будущем туркомпании разных сфер будут все больше сближаться: «процесс гибридизации продуктов идет гораздо более быстрыми темпами, чем я ожидал; уже неважно, туроператор ты или авиакомпания — важно, имеешь ли ты клиента».

Тарас Демура обратил внимание на еще один тренд: сегодня клиенты все чаще хотят приобрести дополнительные услуги, таким образом улучшая турпродукт и подстраивая его под себя.