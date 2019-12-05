Майами, США, , 23:39 — REGNUM Три обычных банана, купленные в супермаркете, назвал арт-объектом итальянский художник Маурицио Каттелан и продал два из них за 120$ тыс. долларов каждый на художественной ярмарке во Флориде. Об этом 5 декабря сообщает издание Artnet News.

Инсталляцию из трёх бананов, приклеенных серебристым непрозрачным скотчем к стене, художник, по его словам, сделал специально к художественной ярмарке «Арт-Базель» в Майами. Автор инсталляции сообщил, что работал над своим произведением около года, выбирая материал для банана, способ и угол его крепления к стене.

В конце концов художник купил, как он выразился, «три варианта» своей инсталляции в местном супермаркете и прикрепил к стене скотчем. Работа была названа «Комик» (Comedian). В настоящее время проданы уже два банана по цене 120 тыс. долларов за каждый. При этом художник не пояснил покупателям «инсталляций», что же делать с бананами, когда они испортятся.

Видя такой успех, художник решил продать третий банан уже за 150 тысяч долларов какому-нибудь из учреждений искусств. Пока покупателей не нашлось, и если работу не выкупят до конце выставки, то её попросту выкинут.

Кателлан является известным шутником и мистификатором. Именно он — автор работы под названием «Америка», которая представляет собой действующий унитаз, выполненный из золота. Эта работа была украдена в сентябре текущего года из Бленхеймского дворца в Великобритании.

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