Москва, , 22:05 — REGNUM 5 декабря в выставочных залах Государственного музея-усадьбы «Остафьево» открывается выставка «Театральная сказка», представленная Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» совместно с Государственным музеем Большого театра России и Союзом художников России

В экспозиции представлены эскизы костюмов и декораций к мировым шедеврам оперы и балета, таким как «Щелкунчик» П. Чайковского, «Золушка» С.Прокофьева, «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» Н.Римского-Корсакова, «Морозко» М.Красева, «Снежная королева» М.Раухвергера из коллекций Государственного музея Большого театра России и Союза художников России.

Как отмечают организаторы, кроме того посетителям будет интересно увидеть пуанты знаменитых балерин Большого театра, исполнивших все главные партии в классическом репертуаре: Майи Плисецкой, Екатерины Максимовой, Светланы Захаровой, Нины Ананиашвили.