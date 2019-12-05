Москва, , 22:02 — REGNUM 5 декабря в прокат вышел документальный фильм режиссера Вернера Херцога и документалиста Андре Сингера об экс-президенте СССР, «Встреча с Горбачевым». Показы ленты проходят в Центре документального кино в Москве. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Фильм состоит из трёх интервью с Михаилом Горбачёвым, в течение которых последнему руководителю СССР задаются вопросы о самых сложных моментах руководства страной — об окончании холодной войны, падении Берлинской стены и переговорах с США о сокращении ядерного оружия.

В фильме затрагиваются и сложные темы распада Советского Союза и аварии на Чернобыльской АЭС.