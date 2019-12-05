Москва, , 21:55 — REGNUM Издательский проект «История русского авангарда» в канун Международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction21, которая пройдет с 5 по 9 декабря в Москве, выпустил книгу «Ракитин. Тексты. Тексты о Ракитине», посвященную жизни и творчеству советского искусствоведа Василия Ракитина. Об этом сообщает издание COLTA.

В традиции исследования русского авангарда фигура Василия Ракитина (1939−2017) является одной из важнейших. В советские годы занятия по изучению и коллекционированию авангардной живописи не были созвучны идеологическим интересом, а потому требовали особой осторожности и негласности. В разные периоды героями книг становились художники Николай Суетин, Илья Чашник, Василий Чекрыгин. Вместе с Андреем Сарабьяновым он является автором-составителем фундаментального двухтомника «Энциклопедия русского авангарда», созданного в 2013 году.

Авторские тексты Василия Ракитина вошли в первый том «Ракитин. Тексты». Второй том — «Тексты о Ракитином» составлен из воспоминаний его друзей, учеников и коллег. 5 декабря в 16:00 в рамках ярмарки non/fiction в зоне семинаров № 2 состоится презентация книги, в которой примут участие Андрей Сарабьянов и Ольга Бескина-Лабас.