Москва, , 21:53 — REGNUM 5 декабря в Москве и Санкт-Петербурге начал работу фестиваль документального кино «Артдокфест — 2019», объединяющийся работы ведущих независимых документальных кинорежиссеров России и ближнего зарубежья.

Фильмом открытия фестиваля стала документальная картина Алины Рудницкой «Школа соблазнения», получившая специальный приз жюри фестиваля на смотре в Риге. Всего в ходе фестиваля будет показано 16 фильмов.

Артдокфест является крупнейшим в России фестивалем документального кино, в этом году в нем примут участие картины из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Румынии, Дании, Нидерландов, США, Германии, Франции, Австрии, Польши, Швеции, Испании и других стран.