Москва, , 21:49 — REGNUM 5 декабря в Москве начался Марафон якутского кино, который пройдёт до 8 декабря. Серия показов пройдёт в Центральном доме журналиста в рамках культурной программы «Дни Дальнего Востока» в Москве. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Кинокритики отмечают настоящий бум в якутском кино последних лет, картины якутских режиссеров получают престижные награды на фестивалях, а в местном прокате даже обгоняют голливудские блокбастеры, что получило название «феномен якутского кино».

За четыре дня киномарафона зрители увидят такие картины, трагикомедия «Надо мною солнце не садится», историческая драма «Сааскы кэм. Детство, которого мы не знали…», драма «Царь-птица» и криминальная комедия «Агент Мамбо».