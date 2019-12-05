Москва, , 21:45 — REGNUM Сотрудники крупнейших компаний турбизнеса рассказали, как они планируют праздновать Новый год. Крупнейшим событием, уже по традиции, станет «Бриллиантовая ночь», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

«Бриллиантовую ночь» организует некоммерческая закрытая группа ТУРСЛИВКИ, созданная в 2017 году с целью объединить лучших представителей туриндустрии. В 2019 году профессионалы встретятся 21 декабря в ресторане-караоке «Импровизация», на встрече также впервые пройдет церемония награждения самых ярких сотрудников турсферы TURSLIVKI PEOPLE AWARDS'19. Основатель группы Дмитрий Рукосуев поделился: «Откроет вечер яркая и позитивная церемония награждения лауреатов… в сопровождении чарующего вокала самой экзотичной и харизматичной певицы Сонасы Каба!»

Добавим, что мероприятие рассчитано на 150 человек.