Москва, , 21:41 — REGNUM 6 декабря в выставочном зале культурного центра ЗИЛ в Москве откроется выставка «Soup» выпускников программы BA (Hons) Fine Art Британской высшей школы дизайна. Об этом сообщает официальный сайт центра.

Цель выставки — показать через работы, созданные в рамках программы, многообразие художественных техник и направлений современного искусства, а также их связь с местным и глобальным контекстом.

Работы, представленные на выставке, выполнены в различных техниках и медиумах: видео, скульптура, живопись, инсталляция, перфоманс и саунд-арт. В каждой из них на первый план выходит индивидуальный творческий метод автора.

Выставка продлится до 22 декабря 2019 года.