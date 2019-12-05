Сиэтл, США, , 21:37 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что сериал «Джек Райан» стремительно набирает популярность. На прошлой неделе его посмотрело 4,6 миллионов телезрителей. Шпионская драмы повествует о сотруднике Центрального разведывательного управления США, который случайно обнаруживает необычные данные о финансовых операциях правительства. Герой решает организовать свое расследование, которое приводит его в бесконечный цикл погонь и перестрелок по всему миру.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров второго сезона выступили Карлтон Кьюз, подаривший миру сериалы «Остаться в живых» и «Мотель Бейтсов», и Грэм Роланд. Команду исполнительных продюсеров возглавили Майкл Бэй, участвовавший в создании картин «Черные Паруса», «Скала», «Перл-Харбор» и «Армагеддон», и Дэвид Эллисон, благодаря которому свет увидел «Стартрек: Возмездие», «Железная хватка», «Джек Ричер» и «Видоизменный углерод». Работу над сценарием вела Дарья Полатин. Режиссерами стали Патрисия Ригген, Дэниэл Сакхайм и Эндрю Бернштейн.

Главные роли исполнили Джон Красински, известный по «Все любят китов», «Простые сложности», «Отпуск по обмену», «Доктор Кинси» и «Закон и порядок. Преступное намерение», Уенделл Пирс, знакомый зрителям по картинам «Спящие», «Военные потери», «Прорва» и «Счастливый случай», Джон Хугенэккер, снявшийся в «Скорая помощь» и «Джонни Д.», Эбби Корниш, сыгравшая в «Области тьмы», «Хороший год» и «Золотой век», и Али Сулиман.