Москва, , 21:36 — REGNUM Многие российские актеры покинули телесериал «Сваты», из-за чего будущее проекта оказалось под вопросом. Однако главные звезды Федор Добронравов и Николай Добрынин объявили о своей готовности продолжать сниматься.

Картина повествует о девочке Жене, которую оставляют под присмотром бабушек и дедушек. Родители мамы Марии, живущие в сельской местности, и родители папы Максима, типичные городские обыватели, борются за право воспитывать внучку.

По сообщению российской новостной службы «Актуальные новости», главные роли исполнили Людмила Артемьева, известная по «Поминальная молитва», «Барышня-крестьянка», «Мамы», «Чудо-Юдо» и «Помню-не помню!», Федор Добронравов, знакомый зрителям по картинам «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа», «Жили-были», «День выборов», Татьяна Кравченко, снявшаяся в «Торпедоносцы», «Не валяй дурака…», «Опасно для жизни!» и «Васса», Анатолий Васильев, сыгравший в «Экипаж», «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Клетка для канареек», и Инна Королёва.

В качестве создателя и исполнительного продюсера сериала выступил Владимир Зеленский, участвовавший в создании картин «Слуга народа», «Слуга народа 2», «Кушать подано!». Также в роли сценариста выступил Андрей Яковлев, благодаря которому свет увидел сериал «Родственнички». Режиссером стал Юрий Морозов, создавший сериал «Анна-детективъ».