Калининград, , 21:34 — REGNUM 5 декабря в Калининградском историко-художественном музее открылась выставка «Богородица — защитница и заступница». В экспозиции впервые представлено около 130 икон из частной коллекции Андрея Балыко.

Как отмечают организаторы, украшением экспозиции стали иконы-миниатюры, написанные в разных техниках. Также в экспозиции можно увидеть золочёные и резные киоты (шкафчики для икон).

Андрей Балыко более 30 лет посвятил собиранию икон. В 2007 году его коллекция насчитывала более 300 редких и ценных икон. Но в 2008 году коллекция была похищена и только через пять лет удалось вернуть 80 раритетов. Работа коллекционера продолжилась, а ценное собрание было представлено в Музее дворца Радзивиллов и в Национальном музее Литвы.