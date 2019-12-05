Москва, , 21:31 — REGNUM 5 декабря начала работу Международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction21. Об этом сообщает официальный сайт ярмарки.

В нынешнем году впервые изменилось место проведения, вместо Дома художника на Крымском валу она расположилась в здании Гостиного двора. Как сообщают организаторы, данная мера вызвана нехваткой площадей ввиду ежегодно растущего количества участников и посетителей ярмарки. По традиции все мероприятия ярмарки распределены между тематическими площадками — Амфитеатр, Пресс-центр, Галерея «Культтовары», Кинозал NON/FICTION, Авторский зал, Зона семинаров «Гастрономия и путешествия», Зоны семинаров (№1, №2, №3), Литературное кафе и Стенды.

Ключевыми событиями в первый день ярмарки стали презентации книг «О теле души» Людмилы Улицкой, «Земля» Михаила Елизарова, «Люди на карте. Россия: от края до крайности» Владимира Севриновского, «Бал в Кремле» Курцио Малапарте; лекция Александра Эткинда «Природа зла: Сырье и государство» и встреча с врачом Александром Стесиным, автором бестселлера «Нью-йоркский обход».