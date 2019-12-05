Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Гильдия парфюмеров Петербурга создала особый аромат к 70-летию актера Михаила Боярского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 5 декабря председатель, главный парфюмер гильдии Оксана Чернышова.

Напомним, свой день рождения Михаил Боярский встретит на сцене родного театра имени Ленсовета 26 декабря. Ранее сообщалось, что таким образом народный артист РСФСР планирует закончить свою карьеру и посвятить себя семье и отдыхать. Однако позже данное заявление было опровергнуто самим артистом.

«Михаил Сергеевич это символ целой эпохи в нашем кинематографе, надеюсь, никто не оспаривает. В процессе размышлений над образом Боярского мне на ум приходили такие слова: Пылкий, дерзкий, принципиальный, твердый, яркий, стремительный. В характере мужчины это ассоциируется с такими словами как: честь, отвага, смелость», — отметила собеседница агентства.

Духи, посвящённые петербургской легенде, включают в себя нотки цитруса, розы и лаванды, мускуса и древесных нот.

«У меня сейчас готовы три наброска, парфюмерных эскиза. Какой из них будет преподнесен в качестве подарка к дню рождения любимого артиста, я пока не знаю», — отметила Чернышева.

Опыт создания ароматов, посвящённых конкретным личностям, которые оказали большое влияние на культуру и стали символами своей эпохи, у председателя гильдии парфюмеров есть и достаточно внушительный. Так, Оксана Чернышова создала духи «Великая Майя», «Я — Маяковский» и «Василий Кандинский», каждый из них отражает характер своего героя и его творчества.

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