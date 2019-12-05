Ярославль, , 15:26 — REGNUM Учемский музей из Ярославской области стал номинантом конкурса «Европейский музей года 2020». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор музея Елена Наумова.

Миска и ложки Оксана Юшко

«На конкурс допускаются только экспозиции не старше двух лет. Мы представили наш «Музей дыр и заплат» и экспозицию «Своя лодка. Старухи о любви». Летом к нам приезжал эксперт из Швейцарии, были и тайные эксперты. В результате мы стали номинантами, вошли в лонг-лист. Мы не смеем надеется на победу, музеи из России еще ни разу не побеждали в этом конкурсе, но для нашего маленького сельского музея попадание в число номинантов уже очень почетно», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Наумова.

Объявление победителей и официальная церемония награждения состоится во время ежегодной конференции Европейского музейного форума в апреле 2020 года в столице Уэльса (Великобритания) городе Кадриффе. Все номинанты будут представлять свои экспозиции посредством одного экспоната.

«Мы повезем миску с двумя обкусанными ложками. Муж с женой могли есть из одной миски много лет. Быт был не так важен, как сейчас, важнее были человеческие отношения. Одна из наших героинь рассказывала, что если есть из одной миски, то встретишься с своим мужем на небесах. Этот экспонат подходит к обеим нашим экспозициям», — рассказала Елена Наумова.

Экспозиция «Своя лодка. Стурухи о любви» создана на средства гранта Российского фонда культуры. Она представляет собой аудиорассказы пожилых жительниц Ярославской области о любви, реальные истории и размышления на эту тему. Рассказы дополнены экспонатами из сельского быта. В «Музее дыр и заплат» через одежду рассказывается об особенностях быта российской глубинки.

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