Ульяновск, , 14:28 — REGNUM Делегация Ульяновского региона приняла участия во Всероссийском форуме молодых талантов, который состоялся с 3 по 5 декабря в Москве. В нём приняли участие делегации из 53 регионов. Для Ульяновской области форум стал важным событием, так как позволил изучить опыт других регионов по созданию центра по работе с одарёнными детьми, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Цель форума — выполнение положений концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной президентом России, развитие системы поддержки одарённых детей и молодежи. В Ульяновской области центр по работе с одарёнными детьми откроется в 2021 году, поэтому одна из целей для региональной команды — обмен опытом и технологиями.

Заместитель директора Дворца творчества детей и молодёжи Василий Меркулов, который возглавил ульяновскую делегацию, подчеркнул, что формат работы на форуме уникален: здесь в единой команде работают представители органов власти, педагоги дополнительного образования и дети, что даёт возможность решать вопросы комплексно и наиболее эффективно.

В рамках форума одним из основных мероприятий стала пленарная сессия. С участниками общались как представители федеральных органов власти, приглашённые эксперты, известные деятели. На стратегических сессиях были выработаны совместные предложения по поддержки талантов в России. Кроме того, состоялись практические «дайвинг-классы» с посещением передовых учреждений культуры и спорта, встречи со звёздами спорта, телевидения, творческой и общественной сфер. Также были организованы экскурсии в детский технопарк на базе НИЦ «Курчатовский институт», государственный музей спорта, спорткомплекс «Лужники», робостанции ВДНХ, музей Победы, Российский фонд культуры и телекомпанию «ТВ-хит».

Отметим, что ежегодно Форум молодых талантов становится площадкой обмена опытом и выстраивания перспектив по поддержке одарённых детей в регионах, популяризации и распространению лучших практик, созданию единого коммуникативного и образовательного пространства одарённых детей и преподавателей.