Ульяновск, , 13:02 — REGNUM В Ульяновске на фасадах исторических домов стали появляются QR-коды со ссылками на документальные фильмы об истории города и зданий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной мэрии.

Таблички QR-кодами смонтированы на фасадах четырёх домов по улице Гончарова. Они содержат ссылки на документальные фильмы: так, дом №1 являлся первой «высоткой» в Ульяновске, на месте дома №2 располагалась усадьба симбирского купца Василия Нагашева, дом №3 — построенное в 1963 году здание гостиницы «Волга», дом №18 — Троицкая церковь.

В администрации отмечают, что благодаря табличкам жители и туристы смогут познакомиться с историей Ульяновска (Симбирска) в онлайн-режиме. Цикл документальных фильмов «На семи ветрах» рассказывает о шедеврах архитектуры XIX—XX веков, их владельцах, главных архитекторах, официальных символах, памятниках и интересных местах города.

Власти считают, что это будет способствовать созданию «положительного туристического имиджа Ульяновска». В дальнейшем планируется продолжить установку QR-кодов на другие исторические здания города.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре региональные власти предложили возмещать регионам затраты на приобретение или строительство новых пассажирских судов, поддержать созданные менее десяти лет назад национальные парки, а также включить в единый маршрут все туристические точки в регионах Поволжья, связанные с наследием советского периода.

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