Москва, , 11:24 — REGNUM Новинки, которые вы увидите на этой неделе:

«Война токов»

Жизнь великих изобретателей состоит не только из взлетов вдохновения и напряженной работы мысли. Увы, порой им приходиться сражаться не только с тайнами природы, но и друг с другом — за приоритет в открытиях и за такую прозаическую вещь как деньги.

1880 год, самое начало эры электричества. Гениальный изобретатель Томас Эдисон мечтает электрифицировать все Соединенные Штаты при помощи своих изобретений — постоянного тока и лампы накаливания. В это время инженер и предприниматель Джордж Вестингауз занимается разработками переменного тока и тоже мечтает озарить Америку…

Фильм по мотивам реальных событий снял американский режиссер Альфонсо Гомес-Рехон. В роли Эдисона Бенедикт Камбербетч.

«Простой карандаш» (16+)

В маленький городок, жители которого работают на карандашной фабрике, приезжает из Петербурга молодая художница Антонина, муж которой отбывает срок в колонии неподалеку. Женщина устраивается учительницей рисования в местную школу. Вскоре она сталкивается с саботажем со стороны школьного хулигана, который держит в страхе всех учеников. У хулигана есть старший брат, осужденный за убийство, который вот-вот выйдет на волю. Но Антонина не сдается, она верит, что сможет исцелить души ребят, приобщив их к творчеству…

Оптимистическую трагедию сняла режиссер Наталья Назарова.

«Ржев»

Фильм Игоря Копылова рассказывает об эпизоде знаменитой Ржевской битвы. В село Овсянниково, которое с трудом удерживают остатки потрепанной боями роты, прибывает лейтинант-особист, уверенный, что среди бойцов затесались трусы и предатели…

«Конец сезона» (16+)

Три сестры, героини фильма Константина Худякова, живут в маленьком прибалтийском городке и, словно в пьесе Чехова, мечтают о возвращении в Москву. Однажды они сдают комнаты троим приезжим из России, не подозревая, что это не просто любители бархатного сезона на побережье. В то же самое время, между хозяином особняка напротив и одной из сестер завязывается роман, другая увлечена молодым квартирантом …

«Тёмная ночь» (16+)

Американский режиссер Тим Саттон обращается в своем фильме к трагедии в Ороре, пригороде Денвера. 20 июля 2012 года молодой человек по имени Джеймс Холмс открыл стрельбу в кинотеатре на премьере фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Погибли 12 человек, несколько десятков были ранены.

В фильме показан обычный день из жизни шести не знакомых друг с другом людей, которых судьба сведет вечером в том самом кинотеатре, на том самом сеансе. В оригинале название фильма является игрой слов — словосочетания Dark Night (Темная ночь) и Dark Knight (Темный рыцарь) звучат одинаково.

«Аэронавты» (16+)

Когда ученый мир не верит в твои теории, ничего не остается, кроме как самому доказать свою правоту на практике. Даже если для этого придется рискнуть жизнью. 1862 год. Ученый-метеоролог Джеймс Глейшер решает подняться в верхние слои атмосферы на воздушном шаре — не ради рекорда, а ради важных метеорологических наблюдений. В этом ему помогает женщина-пилот Амелия Рен, одержимая небом…

Фильм британского режиссера Тома Харпера отчасти основан на реальных событиях. В действительности пилотом аэростата, поднявшего Глейшера выше облаков, был мужчина — Генри Коксвелл.

«Решала. Нулевые» (18+)

2008 год, «лихие 90-е» уже позади, но их отголоски все еще не стихли. Двое закадычных друзей — Завгар и Костя — вместе поворачивают криминальные делишки. Легкие деньги будоражат кровь и провоцируют идти на все более рисковые затеи. Как говорится, «повадился кувшин по воду ходить…» Однажды Костя откусывает кусок не по зубам и невольно подставляет друга…

Режиссеры криминального боевика — Жаргал Бадмацыренов и Александр Кузьминов.

«Сиротский Бруклин» (18+)

Жизнь Лайонела Эссрога — не сахар. С детства он страдает синдромом Туретта, болезнью, заставляющей его то и дело гримасничать, как обезьяна, вскрикивать, как попугай и совершать множество нелепых и неловких движений. Наверное, он бы пропал, если бы не старый сыщик Фрэнк Минна, который разглядел за болезнью Лайонела блестящий дар детектива. Но однажды Фрэнк гибнет от рук киллеров. Расследуя убийство друга, одинокий сыщик доходит до самых глубин криминального мира и до самых вершин коррумпированной элиты Нью-Йорка…

Детективный триллер снял американский режиссер Эдвард Нортон.

«21 мост» (16+)

Для полицейских нет большего оскорбления и вызова, чем гибель их коллеги. В один несчастливый день грабители убивают на Манхэттене сразу восемь копов. У потомственного полицейского Дэвиса, главного героя фильма Брайана Кирка, в свое время погиб на службе отец, и он готов на все, чтобы поймать и покарать преступников. Например, на то, чтобы полностью изолировать остров Манхэттен от мира, перекрыв все мосты и туннели…

«Зверь» (16+)

Фильм южнокорейского режиссера Ли Джон-хо рассказывает о двух полицейских детективах. Они ненавидят друг друга, но вынуждены работать вместе, чтобы расследовать зверское убийство девушки.

«Пароль: Хаус» (16+)

Очередной «ужастик», предостерегающий от увлечения иллюзорным всемогуществом смартфонов. Однажды теплая компания университетских однокашников собралась вместе, чтобы хорошенько отдохнуть и предаться воспоминаниям. Один из друзей, талантливый хакер, заполучил секретное приложение, позволяющее заглядывать в будущее на 30 секунд. Все радостно устанавливают его на свои телефоны, не ведая, что вот-вот разверзнется сущий ад…

Фантастический триллер снял испанский режиссер Маноло Мунгуйя.

«Рожденный после смерти» (16+)

Когда на пороге добропорядочного дома появляется молодая особа, утверждающая, что беременна от сына хозяев, это далеко не всегда радостное событие. Но все стандартные неприятности кажутся пустяком, если оказывается, что гостья беременна от парня, погибшего… пять лет назад…

Режиссер канадского триллера — Роуэн Этейл.

«Рождество на двоих» (16+)

Кейт работает «крошкой-эльфом» в магазине рождественских подарков, но в ее душе — сплошные серые будни. Она крепко выпивает и, несмотря на молодость, прочно забила на себя. Но однажды в ее жизни появляется симпатяга Том…

Лирическую комедию снял американский режиссер Пол Фиг.

«Эспен в поисках Золотого замка»

Эспен Аскелладен, Эспен Замарашка — Иванушка-дурачок норвежских сказок. И как у русского Иванушки, у Эспена за простоватым видом таится немалая смекалка и отчаянная храбрость.

Не так давно Эспен спас принцессу Кристину из лап горного тролля, однако на этом беды королевства не кончились. В результате злодейского заговора король с королевой отравлены. Спасти их от смерти может только живая вода из источника в Золотом замке, который находится за тридевять земель, и Эспен с Кристиной отправляются в путь. Впереди их ждут многочисленные чудеса и опасности, а по их следам крадутся враги…

Режиссер увлекательной сказки — Миккель Бренне Сандемуссе.