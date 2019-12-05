Москва, , 10:54 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам и гостям X съезда Российского книжного союза, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что Российский книжный союз проводит последовательную работу по популяризации чтения, реализует востребованные образовательные проекты.

«К книгам в России особое и уважительное отношение. Хорошая книга с детства учит добру и воспитывает в человеке высокие нравственные ориентиры», — отметил Путин и пожелал участникам содержательных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.

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