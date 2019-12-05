Уппсала, Швеция, , 10:36 — REGNUM В Упсальском университете начался проект «Код Астрид Линдгрен», призванный для того, чтобы исследовать оригинальные рукописи общеизвестных книг писательницы и создать компьютерную программу для перевода стенограмм, которыми Линдгрен писала свои рукописи, на шведский язык. Об этом 5 декабря рассказал в интервью Шведскому радио руководитель проекта, литературовед Малин Науверк.

«Что бы она ни писала, Линдгрен всегда пользовалась стенографией и сохраняла блокноты со стенограммами. До нас их дошло 670, и мы толком не знаем, что в них написано», — заявил Науверк.

Также он отметил, что стенограммы трудно расшифровать так как свою читать легко, а чужую — трудно, и потому что стенография является вымирающим искусством.

Кроме этого, литературовед рассказал, что он и его коллеги задались вопросом о возможности прочтения стенограмм Линдгрен.

«Оказалось, что да, можно — вручную, при определенных усилиях. А это уже означает возможность создания программы для электронного прочтения», — указал Науверк и добавил, что подобная программа будет похожа на электронный переводчик, распознающий иероглифы.

Предполагается, что она позволит литературоведам ознакомиться со всеми оригинальными рукописями, входящими в творческое наследие великой шведской сказочницы.

Отметим, несмотря на широкую известность и огромные тиражи книг Линдгрен, оригиналы её рукописей до сих пор не исследовались, так как считалось, что их невозможно расшифровать, потому что писательница записывала их с помощью стенографии.