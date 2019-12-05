Токио, , 10:09 — REGNUM Анимационная студия Eallin Entertainment прекратила сотрудничество с художником Кевином Бао, ранее обвинённом в копировании фрагментов из мультфильмов других аниматоров. Об этом 4 декабря рассказал портал Cartoon Brew.

https://twitter.com/EallinAnimation/status/1202273300862447616

Представители студии заявили, что сотрудничество с Бао прекращено, а сейчас от аниматора пытаются добиться объяснения его поступка. При этом художник удалил свои аккаунты во всех социальных сетях вместе с портфолио на японском сайте Connection.

https://twitter.com/catsuka/status/1202187253889601536

Напомним, японское подразделение компании Sony выпустило музыкальный клип, содержащий анимационные вставки от Кевина Бао. Как оказалось, художник покадрово скопировал эпизоды из многих популярных мультфильмов: «Вселенная Стивена», FLCL и др.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Edna & Harvey: The Breakout выпустили расширенное издание игры