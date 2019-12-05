Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM 5 декабря в Музее Людвига в Русском музее в Мраморном дворце состоится открытие выставки видеоарта Пьера Кулибёфа «Демон». Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал музея.

Пьер Кулибёф — художник, киноавангардист, создающий экспериментальное игровое кино. Короткометражный фильм «Демон» воссоздаёт образный мир фотографа Жан-Люка Мулена. Выставка-показ демонстрируется параллельно с серией выставок «Механический балет» в другом зале Мраморного дворца.

Как отмечают искусствоведы, режиссёр обыгрывает традиционные жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт). Демонстрация фильма продолжает серию выставок «Видеоискусство в Музее Людвига в Русском музее».

Выставка продлится до 19 декабря 2019 года.