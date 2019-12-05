Лос-Гатос, США, , 09:55 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что премьера сериала «Замок и ключ» состоится 7 февраля. Мистическая драма рассказывает о семействе Локк, которое после смерти отца переезжает в фамильное поместье. В огромном доме дети находят множество магических ключей. Пытаясь разгадать тайну гибели своего отца и исследуя силу удивительных артефактов, юные представители семьи Локк выпускают на волю древнее зло.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Дэрби Стэнчфилд, известная по «Как я встретил вашу маму», «Менталист», «Морская полиция: Спецотдел», «Касл» и «Частная практика», Эмилия Джонс, знакомая зрителям по картинам «Один день», «Молодость», «Доктор Кто» и «Утопия», Роберт Джексон Скотт, снявшийся в «Оно» и «Мыслить как преступник», Билл Хек, сыгравший в «Баллада Бастера Скраггса», «В поле зрения» и «Оставленные», и Коннор Джессап.

В качестве шоураннеров выступили Карлтон Кьюз, работавший над сериалами «Остаться в живых» и «Детектив Нэш Бриджес», и Мередит Аверилл. Команду исполнительных продюсеров возглавили Арон Эли Колейт, участвовавший в создании картин «Герои», «Расследование Джордан», «Река» и «Заложники», и Джо Хилл, благодаря которому свет увидел сериал «Страна Рождества».