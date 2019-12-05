Москва, , 09:53 — REGNUM На платформе Premier 5 декабря выходит новый сезон сериала «Полицейский с Рублевки». В новом сезоне зрители не увидят Григория Измайлова. Картина повествует об отделении полиции, которое расследует необычные дела в элитном районе Москвы.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Сергей Бурунов, известный по «Остров», «Мылодрама», «Домашний арест», «Призрак» и «Водитель для Веры», Рина Гришина, знакомая зрителям по картинам «Кухня», «Шеф 2», «Пятая группа крови» и «Ментовские войны 6», Татьяна Бабенкова, снявшаяся в «Вольная грамота» и «Чужое гнездо», София Каштанова, сыгравший в «Психологини», «Озабоченные» и «Курортный роман», и Роман Попов, снявшийся в таких фильмах, как «Фрилансер», «Каникулы президента».

В качестве создателя и режиссера сериала выступил Илья Куликов, подаривший миру сериалы «Меч» и «Игра». Команду исполнительных продюсеров возглавили Валерий Федорович, участвовавший в создании картин «Измены», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Сладкая жизнь», и Евгений Никишов, благодаря которому свет увидел сериал «Сладкая жизнь».