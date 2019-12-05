Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM 5 декабря KGallery представляет выставку одного шедевра — пастели Эдгара Дега «Обнаженная женщина, со спины, причесывающаяся», единственной работы художника из частного собрания Санкт-Петербурга.

Около 1885 года французский мастер создал две работы — «Причесывающаяся женщина» («Туалет») и «Обнаженная женщина, со спины, причесывающаяся», а позднее добавил еще одну — пастель «Причесывающаяся женщина».

Как отмечают организаторы, впервые в KGallery три пастели Дега «встретятся» в пространстве одной выставки: оригинал из частной коллекции вступит в диалог с двумя репродукциями из крупнейших мировых музеев.