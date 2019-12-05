Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 5 декабря, открывается международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы». Он пройдёт в пятый раз, в рамках театрального праздника постановки представят театры из Великобритании, Израиля, Белоруссии, Донецкой народной республики, а также ряда регионов России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В афише представлены спектакли театров из Лондона, Минска, Тель-Авива, Донецка, Уфы, Пензы, Кирова, Владимира и Ульяновска, посвященные истории России. Специальным гостем станет Московский губернский театр, в программу вошёл также спектакль, удостоенный специальной премии фестиваля «Золотая маска» — «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной в постановке Башкирского академического театра драмы имени М.Гафури.

Фестиваль откроет спектакль Московского губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова «Веселый солдат» по прозе Виктора Астафьева. Он будет показан на сцене драматического театра имени И.А. Гончарова.

6 декабря будут представлены «Записки сумасшедших» по повести Николая Гоголя и дневникам Петра Чайковского. Представление состоится в рамках гастролей театра Xameleon (Лондон). 7 декабря ульяновский драмтеатр и Донецкий академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна покажут спектакли «Поздняя любовь» и «Барышня-крестьянка», 8 декабря можно будет увидеть две постановки Владимирского академического театра драмы имени А. В. Луначарского — «Тайны старого дома» и «Анна Каренина».

9 декабря товарищество актеров из Израиля покажут спектакль «У войны не женское лицо», 10 декабря драматические театры Пензенской и Кировской области представят спектакли «В зале есть врач?» и «Марьино поле». 11 декабря зрители смогут увидеть постановку башкирского театра «Зулейха открывает глаза».

Закроется фестиваль 12 декабря тремя спектаклями. Национальный академический драматический театр имени М. Горького (Минск) покажет спектакль «ОбломOFF», Nebolshoy театр — постановку «В Японию под парусом Паллады», молодёжный театр из Ульяновска — спектакль «Обломов-Штольц. Транзит».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области началась декада отечественной истории, посвящённая деятельности выдающего уроженца региона, историка Николая Карамзина. Основные мероприятия — научно-практическая конференция и театральный фестиваль.

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